Скільки українські військовослужбовці можуть перебувати на лікуванні за кордоном: нова постанова Кабміну

Час перебування українських військових на лікуванні за кордоном не має перевищувати 12 місяців

Сьогодні, 2 лютого, військовим обмежили термін перебування на лікуванні за кордоном. Відповідні зміни до постанови Кабміну ухвалили під час засідання уряду.

Загальний час перебування українських військових на лікуванні за кордоном не має перевищувати 12 місяців. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. За його словами, було внесено зміни до постанови КМУ від 05.04.2022 № 411 "Про забезпечення організації направлення осіб зі складових Сил оборони та Сил безпеки, постраждалих у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон".

"Встановлено, що загальний час перебування захисника України на лікуванні за кордоном, включаючи час переміщення з одного іноземного закладу охорони здоровʼя до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями, не може перевищувати 12 місяців поспіль", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 21 квітня 2023 року уряд спростив процедуру виїзду поранених бійців на лікування за кордон. Медичні заклади, в яких воїни перебувають на лікуванні чи реабілітації, зможуть самостійно визначати, необхідність скерувати їх на лікування.

В Україні військовослужбовці можуть перебувати на лікуванні від 1 тижня до 4 місяців поспіль. Протягом усього періоду лікування та перебування у відпустці для лікування за військовослужбовцем зберігається його грошове та матеріальне забезпечення.

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