На некоторые военные вакансии претендуют до 80 кандидатов: рекрутеры рассказали подробности набора кадров в ВСУ

Работа в армии становится все более перспективной в глазах украинцев

Популярность военных вакансий в Украине растет, а на некоторые из них претендует сразу 70-80 кандидатов. Чаще всего соискатели ищут штабную работу, это должности юристов, бухгалтеров, офицеров управления, специалистов по закупкам и деловодов.

В тройку лидирующих направлений по отзывам соискателей также вошли IT (разные виды программирования) и операторы дронов. Об этом глава рекрутинговой организации Lobby X Владислав Грезев сообщил "Укринформу".

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Соискатели также часто отправляют отзывы на вакансии в пресс-службе. Это операторы, SMM-менеджеры, пресс-офицеры, видеографы и монтажники. Направление "Другие", включающее поваров, водолазов и взрывотехников, тоже достаточно популярно среди ищущих работу.

Менее популярны медицинские вакансии и должности, связанные с транспортом. Еще реже ищут работу в разведке, связи и пехоте. Всего в рекрутинговой организации предоставляют вакансии по 20 военных направлениях.

Самые популярные вакансии в ВСУ: конкурс на место

По обновленным данным Lobby X, больше всего кандидатов подаются на вакансии в сфере IT. На одно место претендует сразу 77 соискателей. По 76 кандидатов на место в направлении пресс-службы.

На должность в штабной работе в среднем претендует 65 человек. Закрывает рейтинг самых популярных вакансий оператор БПЛА с конкурсом 60 соискателей на место.

Потребности в армии

Грезев отметил, что потребности Вооруженных сил Украины несколько отличаются от того, чего ищут соискатели. Больше всего армия нуждается в пехоте. На втором месте находятся медики. В тройку лидеров также вошли сотрудники штабов.

В первую пятерку попали IT и операторы БПЛА. Что касается пресс-службы, где на место претендует по 76 человек, то в приоритетах армии это направление занимает только десятую строку.

Отметим, что на данный момент в ВСУ считают, что рекрутинг является хорошей возможностью привлечь тех людей, которые хотят добровольно трудиться на украинскую армию. Однако он не сможет заменить мобилизацию. Об этом заявил начальник Управления печати и информации Министерства обороны Илларион Павлюк.

Дело в том, что рекрутинг не может удовлетворить потребности ВСУ в бойцах. Этим инструментом могут воспользоваться украинцы, желающие занять конкретную специализацию. Но потребность в военнослужащих непосредственно на фронте все равно высока, поэтому без призыва не обойтись.

Ранее "Телеграф" писал, что Кабмин подал новый законопроект о мобилизации в Верховную Раду. Об этом заявил нардеп Гончаренко.