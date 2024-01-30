На деякі військові вакансії претендують до 80 кандидатів: рекрутери розповіли подробиці набору кадрів у ЗСУ

Робота в армії стає більш перспективнішою в очах українців

Популярність військових вакансій в Україні зростає, а на деякі з них претендує одразу 70-80 кандидатів. Найчастіше шукають штабну роботу, це посади юристів, бухгалтерів, офіцерів управління, спеціалістів із закупівель та діловодів.

У трійку лідируючих напрямів за відгуками претендентів також увійшли IT (різні види програмування) та оператори дронів. Про це голова рекрутингової організації Lobby X Владислав Грезєв повідомив "Укрінформу".

Зеленський висловився проти насильницького затримання чоловіків працівниками ТЦК

Шукачі роботи також часто відправляють відгуки на вакансії у пресслужбі. Це оператори, SMM-менеджери, пресофіцери, відеографи та монтажники. Напрямок "Інші", що включає кухарів, водолазів та вибухотехніків, теж досить популярний серед тих, хто шукає роботу.

Менш популярні медичні вакансії та посади, пов’язані з транспортом. Ще рідше шукають роботу у розвідці, зв’язку та піхоті. Загалом у рекрутинговій організації надають вакансії з 20 військових напрямків.

Найпопулярніші вакансії у ЗСУ: конкурс на місце

За оновленими даними Lobby X, найбільше кандидатів подаються на вакансії у сфері IT. На одне місце подається одразу 77 претендентів. По 76 кандидатів на місце у напрямку пресслужби.

На посаду у штабній роботі у середньому претендує 65 осіб. Закриває рейтинг найпопулярніших вакансій оператор БПЛА із конкурсом 60 претендентів на місце.

Потреби армії

Грезєв зазначив, що потреби Збройних сил України дещо відрізняються від того, чого шукають претенденти. Найбільше армія потребує піхоти. На другому місці перебувають медики. До трійки лідерів також увійшли співробітники штабів.

У першу п’ятірку потрапили IT та оператори БПЛА. Що стосується пресслужби, де на місце претендує по 76 осіб, то у пріоритетах армії цей напрямок займає лише десятий рядок.

Зазначимо, що наразі у ЗСУ вважають, що рекрутинг є гарною нагодою залучити тих людей, які хочуть добровільно працювати на українську армію. Однак він не зможе замінити мобілізацію. Про це заявив начальник Управління друку та інформації Міністерства оборони Іларіон Павлюк.

Справа в тому, що рекрутинг не може задовольнити потреби ЗСУ у бійцях. Цим інструментом можуть скористатися українці, які бажають зайняти конкретну спеціалізацію. Але потреба військовослужбовців безпосередньо на фронті все одно висока, тому без призову не обійтися.

Раніше "Телеграф" писав, що Кабмін подав новий законопроєкт про мобілізаціб у Верховну Раду. Про це заявив нардеп Гончаренко.