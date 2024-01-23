Не хватит даже на "Мавик": сколько нардеп Роксолана Пидласа уплатила военного сбора

Супруг нардепа заработал в госбанке миллионы гривен

Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа предложила увеличить налог для лиц, зарабатывающих от 20 тыс. грн в месяц. По предложению политика, военный сбор для них нужно установить не полтора процента, а минимум 3% от размера зарплаты.

"Телеграф" поинтересовался доходами самой "слуги" Роксоланы Пидласы и ее супруга, который работает в принадлежащем на 94% государству "Укргазбанке". И выяснилось, что, несмотря на миллионные доходы, военного сбора с семьи политика не хватит даже на один квадрокоптер DJI Mavic, наиболее популярный на передовой.

Согласно электронной декларации за 2022-й год, в плане имущества семья Роксоланы Пидласы особо похвастаться не может, правда, имеет две квартиры в столице – одной за 1 млн грн владеет сама нардеп, а вторая стоимостью 6,6 млн принадлежит ее супругу Викентию Чеботареву.

Из авто семья нардепа имеет 9-летний Mini Cooper, купленный политиком в апреле 2022 года за 322 тысячи гривен.

Но самое интересное – это доходы нардепа, которые в разы уступают ее супругу. Он в 2022-м в "Укргазбанке" получил зарплаты 2 млн 278 тысяч гривен. Еще 45 764 гривны заработал по совместительству в ООО "СЛМ новости", принадлежащем Виктору Пинчуку и занимающимся выпуском кино- и телепродукции.

На фоне заработанных супругом 2,3 млн гривен зарплата нардепа Роксоланы Пидласы в 453 306 гривен кажется небольшой.

Всего же совокупный доход семьи политика в виде заработной платы составил примерно 2,78 млн грн, что при военном сборе в 1,5% дает около 42 тысяч гривен. Для сравнения, стоимость квадрокоптера DJI Mavic Mini 4 Pro with RC 2 Remote Controller составляет 44 тыс. гривен.

То есть, уплаты военного сбора семьей политика может и не хватить на один беспилотник для ВСУ. Хотя есть и более дешевые модели. Зато данного платежа хватит примерно на два-три FPV-дрона, стоимость которых составляет от 300 до 500 долларов.

Еще около 51 тыс. гривен Роксолана Пидласа и Викентий Чеботарев заработали в 2022-м в качестве процентов по вкладам и подарков.

Что касается денежных активов, то нардеп и ее супруг хранят наличными и в банках 70 300 долларов, 35 200 евро и 1 млн 13 тысяч гривен. На что именно они тратят деньги, неизвестно, но напомним, что политик предлагала ввести дополнительную пошлину на дорогие новые iPhone, авто и ноутбуки.

Также напомним, что скандальный нардеп Николай Тищенко развелся с супругой Аллой Барановской. Правда, не исключено, что таким образом политик пытается скрыть часть имущества от декларирования, которое записано на его бывшую "половинку".