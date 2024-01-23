Не вистачить навіть на "Мавік": скільки нардеп Роксолана Підласа сплатила військового збору

Чоловік нардепа заробив у держбанку мільйони гривень

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа запропонувала збільшити податок особам, які заробляють від 20 тис. грн на місяць. На пропозицію політика, військовий збір для них потрібно встановити не півтора відсотки, а щонайменше 3% від розміру зарплати.

"Телеграф" поцікавився доходами самої "слуги" Роксолани Підласи та її чоловіка, який працює у державі "Укргазбанку", що належить державі на 94%. І з’ясувалося, що незважаючи на мільйонні доходи, військового збору з сім’ї політика не вистачить навіть на один квадрокоптер DJI Mavic, найпопулярніший на передовій.

Згідно з електронною декларацією за 2022-й рік, у плані майна родина Роксолани Підласи особливо похвалитися не може, щоправда, має дві квартири у столиці – однією за 1 млн грн володіє сама нардеп, а друга вартістю 6,6 млн належить її чоловіку Вікентію Чеботарьову.

З авто сім’я нардепа має 9-річний Mini Cooper, куплений політиком у квітні 2022 року за 322 тисячі гривень.

Але найцікавіше – це доходи нардепа, які у рази поступаються її чоловіку. Він 2022-го в "Укргазбанку" отримав зарплати 2 млн 278 тисяч гривень. Ще 45 764 гривні заробив за сумісництвом у ТОВ "СЛМ новини", що належить Віктору Пінчуку та займається випуском кіно- та телепродукції.

На тлі зароблених чоловіком 2,3 млн. гривень зарплата нардепа Роксолани Підласи в 453 306 гривень здається невеликою.

Загалом сукупний дохід сім’ї політика у вигляді заробітної плати становив приблизно 2,78 млн грн, що за військового збору в 1,5% дає близько 42 тисяч гривень. Для порівняння, вартість квадрокоптера DJI Mavic Mini 4 Pro RC 2 Remote Controller складає 44 тис. гривень.

Тобто сплати військового збору сім’єю політика може і не вистачити на один безпілотник для ЗСУ. Хоча є й дешевші моделі. Натомість цього платежу вистачить приблизно на два-три FPV-дрони, вартість яких становить від 300 до 500 доларів.

Ще близько 51 тис. гривень Роксолана Підласа та Вікентій Чеботарьов заробили у 2022-му як проценти за вкладами та подарунками.

Що стосується грошових активів, то нардеп та її чоловік зберігають готівкою та в банках 70 300 доларів, 35 200 євро та 1 млн 13 тисяч гривень. На що саме вони витрачають гроші, невідомо, але нагадаємо, що політик пропонувала запровадити додаткове мито на найдорожчі нові iPhone, авто та ноутбуки.

Також нагадаємо, що скандальний нардеп Микола Тищенко розлучився з дружиною Аллою Баранівською. Щоправда, не виключено, що таким чином політик намагається приховати частину майна від декларування, яке записано на його колишню "половинку".