Поможет привлечь к ответственности: в США привели доводы за полную конфискацию активов России

Процесс не быстрый, но США уверены, что доведут его до конца

Соединенные Штаты и союзники продолжают работу по полной конфискации замороженных активов России, поскольку это поможет привлечь Кремль к ответственности за агрессивную войну. Однако этот процесс не будет скорым.

Об этом сказал заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Патель на брифинге. Он отметил, что США и G7 придают большое значение направлению российских активов в помощь Украине.

Но, предостерег Патель, это будет не быстрый процесс. Проблема в том, что он предусматривает решение неназванных "сложных моментов", учитывая необходимость соблюдения международного права и национального законодательства стран.

"Но мы не сомневаемся, что это может стать важным каналом, чтобы привлечь Российскую Федерацию к ответственности", – резюмировал он.

Ранее "Телеграф" писал, что российский террористический режим занят разработкой судебного иска, призванного помешать Соединенным Штатам и Европейскому Союзу конфисковать российские активы, замороженные в рамках санкций, для последующей передачи денег Украине. Более того, россияне нашли на Западе беспринципные международные юридические компании, которые согласились представлять интересы террористов в западных судах.

Администрация Джо Байдена поддерживает законопроект, предусматривающий возможность конфискации замороженных активов Российской Федерации. Речь идет о 300 миллиардах долларов, которые будут направлены на восстановительные работы в Украине.