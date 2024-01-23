Допоможе притягнути до відповідальності: в США навели аргументи за повну конфіскацію активів Росії

Процес не швидкий, але США впевнені, що доведуть його до кінця

Сполучені Штати та союзники продовжують роботи з повної конфіскації заморожених активів Росії, оскільки це допоможе притягнути Кремль до відповідальності за агресивну війну. Проте цей процес не буде швидким.

Про це сказав заступник спікера Державного департаменту США Ведант Патель на брифінгу. Він зазначив, що США та G7 надають велике значення спрямуванню російських активів на допомогу Україні.

Але, застеріг Патель, це буде не швидкий процес. Проблема в тому, що він передбачає вирішення неназваних "складних моментів" – з огляду на необхідність дотримання міжнародного права та національного законодавства країн.

"Та ми не маємо сумнівів, що це може стати важливим каналом, аби притягти Російську Федерацію до відповідальності", – резюмував він.

Раніше "Телеграф" писав, що російський терористичний режим зайнятий розробкою судового позову, покликаного завадити Сполученим Штатам та Європейському Союзу конфіскувати російські активи, заморожені у рамках санкцій, для подальшої передачі грошей Україні. Щобільше, росіяни знайшли на Заході безпринципові міжнародні юридичні компанії, які погодилися представляти інтереси терористів у західних судах.

Адміністрація Джо Байдена підтримує законопроєкт, який передбачає можливість конфіскації заморожених активів Російської Федерації. Йдеться про 300 мільярдів доларів, які будуть спрямовані на відновлювальні роботи в Україні.