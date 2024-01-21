Не дают спать, кусаются и уничтожают оборудования на миллионы: полчища грызунов терроризируют бойцов ВСУ

Подобное наблюдалось в окопах Первой мировой войны

Украинские военные, как впрочем и российские оккупанты, столкнулись с новым вызовом на поле боя в виде нашествия полчищ грызунов, которые не только уничтожают запасы продуктов и выводят из строя технику, но и серьезно подрывают боевой дух.

Как говорится в материале CNN, эта проблема очень напоминает ситуацию времен Первой мировой войны, когда из-за перехода к позиционной войне солдат по обе стороны баррикад атаковали крысы и мыши.

"Представьте, что вы ложитесь спать, и ночь начинается с того, что мышь заползает вам в штаны или свитер, или грызет кончики пальцев, или кусает вас за руку. Вы спите два или три часа, в зависимости от того, насколько вам повезет", — рассказала изданию украинская военнослужащая с позывным "Кира".

Она отмечает, что лишь в ее окопе на четырех человек проживало около 1000 мышей и вывести их не получилось ни с помощью ядов, ни с помощью хищных животных. По ее словам, некоторое время с ними жила кошка Буся, которая поначалу ловила мышей, но затем прекратила это делать.

"Кошка может поймать одну-две мыши, но если их 70, то это нереально", — добавила "Кира".

По словам военнослужащей, она служит в войсках связи, а потому мыши являются особой проблемой, так как умудряются залезать даже в железные короба и съедать проводку в аппаратуре связи, а также выводить из строя боеву технику. Она отмечает, что это лишь в ее окопе нанесло ущерба на миллион гривен.

Научный сотрудник Национального музея национальной истории Украины Игорь Загороднюк рассказал, что причиной такого нашествия стало то, что из-за войны часть озимых культур 2021 года дали самосев, а потому еды для грызунов оказалось достаточно, чтобы поддерживать большую популяцию. Кроме того, боевые действия разогнали естественных хищников, что окончательно вывело ситуацию из-под контроля.

Издание отмечает, что такая же ситуация наблюдалась в окопах Первой мировой войны, когда из-за статичной линии фронта и обилия гнилых отходов и трупов крысы терроризировали солдат по обе стороны баррикад, чем подрывали боевой дух солдат.

Тогда решения проблемы найдено так и не было, а солдаты хоть и занимались охотой на грызунов для собственного развлечения, но не смогли повлиять на их популяцию.

Напомним, на нашествие мышей неоднократно жаловались как россияне, так и бойцы ВСУ. В сети в последнее время появились многочисленные видеозаписи того, как на самом деле живется военнослужащим на передовой в компании целых "роев" мелких грызунов.