Не дають спати, кусаються та знищують обладнання на мільйони: полчища гризунів тероризують бійців ЗСУ

Подібне спостерігалося в окопах Першої світової війни

Українські військові, як і російські окупанти, зіткнулися з новим викликом на полі бою у вигляді навали полчищ гризунів, які не тільки знищують запаси продуктів і виводять з ладу техніку, а й серйозно підривають бойовий дух.

Як йдеться у матеріалі CNN, ця проблема дуже нагадує ситуацію часів Першої світової війни, коли через перехід до позиційної війни солдатів по обидва боки барикад атакували щури та миші.

"Уявіть, що ви лягаєте спати, і ніч починається з того, що миша заповзає вам у штани або светр, або гризе кінчики пальців, або кусає вас за руку. Ви спите дві чи три години, залежно від того, наскільки вам пощастить", – розповіла виданню українська військовослужбовка із позивним "Кіра".

Вона зазначає, що лише в її окопі на чотирьох осіб проживало близько 1000 мишей і вивести їх не вдалося ні за допомогою отрут, ні за допомогою хижих тварин. За її словами, якийсь час із ними жила кішка Буся, яка спочатку ловила мишей, але потім припинила це робити.

"Кішка може спіймати одну-дві миші, але якщо їх 70, то це нереально", — додала "Кіра".

За словами військовослужбовців, вона служить у військах зв’язку, а тому миші є особливою проблемою, оскільки примудряються залазити навіть у залізні короби та з’їдати проводку в апаратурі зв’язку, а також виводити з ладу бойову техніку. Вона зазначає, що це лише у її окопі завдало збитків на мільйон гривень.

Науковий співробітник Національного музею національної історії України Ігор Загороднюк розповів, що причиною такої навали стало те, що через війну частину озимих культур 2021 року дали самосів, а тому їжі для гризунів виявилося достатньо, щоб підтримувати велику популяцію. Крім того, бойові дії розігнали природних хижаків, що остаточно вивело ситуацію з-під контролю.

Видання зазначає, що така ж ситуація спостерігалася в окопах Першої світової війни, коли через статичну лінію фронту та велику кількість гнилих відходів і трупів щури тероризували солдатів по обидва боки барикад, чим підривали бойовий дух солдатів.

Тоді розв'язання проблеми знайдено так і не було, а солдати хоч і займалися полюванням на гризунів для власної розваги, але не змогли вплинути на їхню популяцію.

Нагадаємо, на нашестя мишей неодноразово скаржилися як росіяни, так і бійці ЗСУ. У мережі останнім часом з’явилися численні відеозаписи того, як насправді живеться військовослужбовцем на передовій компанії цілих "роїв" дрібних гризунів.