Завышено вдвое: топ-вузы Киева выставили Минобороны баснословные прайсы за питание курсантов

Обычная питьевая вода в киевских контрактах стоит до 15 грн за литр

Столичные ректоры выставили Минобороны прайсы на питание военных дороже, чем владелица хорватских гостиниц и арестованный Гринкевич. Речь идет о договорах на питание курсантов в столовых Киевскому нацуниверситета им.Шевченко (КНУ) и Национального авиауниверситета (НАУ).

Об этом сообщили "Наші Гроші". Подробности появились на странице Facebook.

Так, Министерство обороны заключило соглашения с Национальным авиауниверситетом (4,10 млн. грн.) и Киевским нацуниверситетом им.Шевченко (51,45 млн. грн.) на питание военных курсантов в столовых этих вузов. Цены каталогов от университетов оказались выше, чем у других поставщиков продуктов для Минобороны.

НАУ выставило счет на 153 гривен в сутки на одного человека. В КНУ — 152,7 грн.

При этом компания "Гранд консалт" владелицы гостиниц в Хорватии Татьяны Глиняной один из своих контрактов с Минобороны заключила с ценой 117,84 грн в сутки.

"Трейд лайнс ритейл" выиграло свой тендер МО с ценой 105,98 грн/сутки. Следует отметить, что эта фирма ранее была зарегистрирована на Светлану Гринкевич, жену львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, который сорвал другие поставки МО и недавно был задержан ДБР.

Выходит, что цены продовольствия в столичных университетских столовых существенно выше цен для воинских частей. Картошка у вузов – в среднем стоит 16 гривен за килограмм. При этом у фирм – 7 грн. Обычная питьевая вода в киевских контрактах стоит от 8 до 15 грн за литр. Фирмы ставят цены в 5-7 грн.

"Наші Гроші" отмечают, что цены фирм Глиняной и Гринкевича существенно ниже, потому что они на открытых торгах конкурировали с другими компаниями за получение контрактов.

В то время как университеты получили свои контракты вообще без торгов. Ведь речь идет о питании военных курсантов в столовых университетов.

Теперь Минобороны вынуждено оплачивать большие прайсы КНУ и НАУ.

Ранее "Телеграф" сообщил, что на закупках Минобороны полковник "распилил" 170 миллионов.