Завищено вдвічі: топвиші Києва виставили Міноборони баснословні прайси за харчування курсантів

Звичайна питна вода у київських контрактах коштує до 15 грн за літр

Столичні ректори виставили Міноборони прайси на харчування військових дорожчі, ніж власниця хорватських готелей і арештований Гринкевич. Йдеться про договори на харчування курсантів у столових Київським нацуніверситету ім.Шевченка (КНУ) і Національного авіауніверситету (НАУ).

Про це повідомили "Наші Гроші". Подробиці зявилися на сторінці у Facebook.

Так, Міністерство оборони уклало угоди з Національним авіауніверситетом (4,10 млн грн) та Київським нацуніверситетом ім.Шевченка (51,45 млн грн) на харчування військових курсантів у столових цих вузів. Ціни каталогів від університетів виявилися вищі від усіх інших постачальників харчів для Міноборони.

НАУ виставило рахунок на 153 гривень на добу на одну особу. В КНУ — 152,7 грн.

При цьому компанія "Гранд консалт" власниці готелів в Хорватії Тетяни Глиняної один зі своїх контрактів з Міноборони уклало з ціною 117,84 грн на добу.

"Трейд лайнс рітейл" виграло свій тендер МО з ціною 105,98 грн/доба. Слыд зазначити, що ця фірма раніше була зареєстрована на Світлану Гринкевич, дружину львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який зірвав інші поставки МО і нещодавно був затриманий ДБР.

Виходить, що ціни харчів в столичних університетських столових суттєво вищі від цін для військових частин. Картопля у вузів – в середньому коштує 16 гривень за кіло. При цьому у фірм – 7 грн. Звичайна питна вода у київських контрактах коштує від 8 до 15 грн за літр. Фірми ставлять цінц у 5-7 грн.

"Наші Гроші" зазначають, що ціни фірм Глиняної та Гринкевича суттєво нижчі тому, що вони на відкритих торгах конкурували з іншими компаніями за отримання контрактів.

Тоді як університети отримали свої контракти взагалі без торгів. Адже йдеться про харчування військових курсантів у столових самих університетів.

Тепер Міноборони змушено оплачувати завеликі прайси КНУ і НАУ.

Раніше "Телеграф" повідомив, що на закупівлях Міноборони полковник "розпилив" 170 мільйонів.