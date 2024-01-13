В российском Ростове произошел крупнейший блэкаут: подробности (фото, видео)
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Бумеранг продолжает работать, и россияне все чаще остаются без света
В субботу, 13 января 2024 года, в Западном микрорайоне и Пролетарском районе российского города-миллионника Ростова-на-Дону произошел блэкаут. В управляющей компании "Комсервис" заявили, что на 2-3 часа обесточили несколько улиц.
Согласно сообщению УК, электричества нет на улицах Магнитогорская, Заводская, Извилистая и в некоторых домах Западного микрорайона. С чем связано это отключение — не сообщили.
Тем временем в местных Телеграм-каналах пишут, что электричество пропало в домах возле старого аэропорта, а также в "Красном Аксае". Это Пролетарский район города.
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