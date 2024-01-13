У Ростові відбувся найбільший блекаут: подробиці (фото, відео)

Бумеранг продовжує працювати, і росіяни все частіше залишаються без світла

У суботу, 13 січня 2024 року, у Західному мікрорайоні та Пролетарському районі російського міста-мільйонника Ростова-на-Дону відбувся блекаут. У компанії "Комсервіс" заявили, що на 2-3 години знеструмили кілька вулиць.

Згідно з повідомленням, електрики немає на вулицях Магнітогорська, Заводська, Звивиста та в деяких будинках Західного мікрорайону. З чим пов’язане це відключення — спочатку не повідомили.

Росіяни замерзають у своїх будинках

Тим часом у місцевих Телеграм-каналах пишуть, що електрика зникла у будинках біля старого аеропорту, а також у "Червоному Аксаї". Це Пролетарський район міста.

У Ростові-на-Дону зникло світло

У місті немає електрики вже понад 4 години. Як повідомляють російські ЗМІ, у місцевих жителів також зникли вода та опалення. Зазначимо, що у Ростові-на-Дону зараз мороз до -20 градусів.

У компанії "Доненерго" заявили, що світло зникло через те, що "Росмережі" ввели графік тимчасового обмеження електропостачання. Причиною цього є нібито аварія на лініях "Росмережі". Енергетики пообіцяли, що до кінця доби все полагодять і в будинках з’явиться електрика.

Проте український політик Олексій Гончаренко повідомив, що місцева влада збрехала і світло зникло не через аварію на центральній станції. Вона не обслуговувала райони, які були знеструмлені.

Як пише Oboz, світло також зникло в Батайську. Це місто, яке знаходиться за 8 км від Ростова-на-Дону. У ньому мешкає близько 115 тисяч осіб.

Абоненти кількох районів залишилися без світла

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії відключають опалення в колоніях попри величезний мороз. Таким чином хочуть збільшити кількість ув’язнених, які погодяться вирушити на війну в Україну.