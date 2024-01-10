Крупнейшая сеть фастфуд-ресторанов признана в Украине спонсором войны

В Subway даже не заикались о сокращении бизнеса в РФ

Крупнейшая сеть ресторанов быстрого питания Subway в Украине была признана спонсором войны. Более 500 её ресторанов до сих пор работают на территории страны-агрессора, уплачивая сотни тысяч долларов налогов в бюджет РФ.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК. Там также отметили, что Subway активно рекламирует свою деятельность через подсанкционные российские социальные сети и доставляет еду через сервисы Яндекс, сотрудничающие с государственными и правоохранительными органами России.

"После начала полномасштабного вторжения, компания не сообщила ни о каком сокращении своей деятельности в России. Так, кроме уплаты налогов в госбюджет государства-террориста, компания предоставляет рабочие места россиянам, поддерживая российскую экономику и уровень занятости населения", — говорится в сообщении.

В НАПК выяснили, что в мае 2022 года российские банки начали блокировать роялти (платежи за пользование франшизой), потому что были не готовы брать на себя ответственность за проработку платежей в адрес франчайзера из "недружественного" государства (США). Клиенты не могли получить право собственности по российским франчайзи и отправлять платежи в США.

В связи с этим, по заказу Subway российская юридическая компания Nevsky IP LAW провела необходимые анализы договоров и санкционного законодательства РФ и нашла соответствующие юридические механизмы, позволяющие законно осуществлять сбор роялти с франчайзи и направлять их в адрес холдинговой компании. В результате компания помогла клиенту (Subway) снова получать роялти из российских франчайзи. Банки возобновили обработку платежей, а франчайзи вернулись к исполнению обязанностей по уплате роялти.

Для справки: по данным платформы Statista, в 2023 году этот глобальный бренд ресторанов быстрого обслуживания насчитывал 36 592 магазина по всему миру. То есть в течение года Subway имела больше ресторанов по всему миру, чем любая другая сеть.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина признала Knauf спонсором войны.