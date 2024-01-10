Найбільшу мережу фастфуд-ресторанів визнано в Україні спонсором війни

У Subway навіть не заїкалися про скорочення бізнесу у РФ

Найбільшу мережу ресторанів швидкого харчування Subway в Україні було визнано спонсором війни. Понад 500 її ресторанів досі працюють на території країни-агресора, сплачуючи сотні тисяч доларів податків до бюджету РФ.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК. Там також зазначили, що Subway активно рекламує свою діяльність через підсанкційні російські соціальні мережі та доставляє їжу через Яндекс, що співпрацюють з державними та правоохоронними органами Росії.

"Після початку повномасштабного вторгнення, компанія не повідомила про жодне скорочення своєї діяльності в рф. Так, крім сплати податків до держбюджету держави-терориста, компанія надає робочі місця росіянам, підтримуючи російську економіку та рівень зайнятості населення", — йдеться в повідомленні.

У НАЗК з’ясували, що уу травні 2022 року російські банки почали блокувати роялті (платежі за користування франшизою), бо були не готові брати на себе відповідальність за опрацювання платежів на адресу франчайзера з "недружньої" держави (США). Клієнти не могли отримати право власності з російських франчайзі та відправляти платежі в США.

У зв’язку з цим, на замовлення Subway російська юридична компанія Nevsky IP LAW провела необхідні аналізи договорів та санкційного законодавства рф і знайшла відповідні юридичні механізми, які дозволяють законно здійснювати збір роялті з франчайзі та спрямовувати їх на адресу холдингової компанії. У результаті компанія допомогла клієнту (Subway) знову отримувати роялті із російських франчайзі. Банки відновили обробку платежів, а франчайзі повернулися до виконання обов'язків зі сплати роялті.

Для довідки: за даними платформи Statista, у 2023 році цей глобальний бренд ресторанів швидкого обслуговування налічував 36592 магазини по всьому світу. Тобто протягом року Subway мала більше ресторанів у всьому світі, ніж будь-яка інша мережа.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна визнала Knauf спонсором війни.