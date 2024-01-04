"Каждый случай особенный": боевая медик "Стрелка" об особенностях ранений на фронте и о том, как пережить тяжелые моменты

С первых дней вторжения девушка спасает жизнь военных

Количество служащих в армии женщин превысило 43 тысячи еще осенью прошлого года. Среди них есть бойцы разных специальностей, в частности — военные медики. Такой профессию овладела и "Стрелка". Девушка — боевой медик бригады "Спартан". Она начала подготовку в добровольческом подразделении "Схид" еще за месяц до вторжения России.

О боевом медике "Спартана" рассказали в воинской части 3017 года Национальной гвардии Украины. С первыми ракетами девушка присоединилась к обороне. "Стрелка" рассказывает, что медиком стала случайно: "Просто появились первые раненые и я поняла, что ребятам нужно оказывать помощь, так и втянулась".

На медицинские эвакуации выезжала с марта 2022 года. В Бахмуте познакомилась с подразделением "Спартан" и решила из добровольческого объединения перейти в бригаду. На Запорожском направлении "Стрелка" встретилась с новым для себя видом ранений — от FPV-дронов. "Я впервые приняла бойцов, которые ими поражены, а это часто осколочные ранения всего тела", — рассказывает медик и отмечает, что военные, несмотря на ранения, пытались шутить и поддерживать медика.

"Стрелка" уже поработала в нескольких горячих точках

"Для меня важно, что я могу помочь", – говорит Стрелка

Именно настроение и поиск веселого во всем помогает в трудные моменты, делится медик и рассказывает один из случаев. У воина была травматическая ампутация руки и много ранений в ногу: "Хорошо, что на позиции ребята оказали помощь раненому, ведь нам это очень помогло в дальнейшей работе. Сам боец был, в таком, я бы сказала, необычайно приподнятом духе, постоянно шутил, говорил, что, к сожалению, теперь ни на компьютере не поиграть, ни на гитаре". Боец уже лечится после ранения.

Девушка настроена после победы продолжить обучение медицине, хотя раньше об этом не думала. Планирует стать нейрохирургом, а сейчас главная цель "Стрелки" спасти как можно больше жизней.

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