"Кожен випадок особливий": бойова медикиня "Стрілка" про особливості поранень на фронті та те, як пережити важкі моменти

З перших днів вторгнення дівчина рятує життя військових

Кількість жінок, що наразі служать в армії перевищила 43 тисячі ще восени минулого року. Серед них є бійчині різних спеціальностей, зокрема — військові медики. Такий фах опанувала і "Стрілка". Дівчина наразі бойовий медик бригади "Спартан". Вона почала підготовку в добровольчому підрозділі "Схід" ще за місяць до вторгнення Росії.

Про бойового медика "Спартан" розказали у військовій частині 3017 Національної гвардії України. З першими ракетами дівчина долучилась до оборони. "Стрілка" розповідає, що медиком стала випадково: "Просто з’явились перші поранені і я зрозуміла, що хлопцям треба надавати допомогу, так і втягнулась".

На медичні евакуації виїжджала з березня 2022. В Бахмуті познайомилась з підрозділом "Спартан" і вирішила з добровольчого об'єднання перейти до бригади. На Запорізькому напрямку "Стрілка" зустрілася із новим для себе видом поранень — від FPV-дронів. "Я вперше прийняла бійців які ними уражені, а це часто уламкові поранення всього тіла", — розповідає медик та зазначає, що військові попри поранення намагались жартувати та підтримувати медикиню.

"Стрілка" вже попрацювала у декількох гарячих точках

"Для мене важливо, що я можу допомогти", – каже Стрілка

Саме настрій і пошук веселого в усьому допомагає в тяжкі моменти, ділиться медикиня та розповідає один із випадків. У воїна була травматична ампутація руки та багато поранень в ногу: "Добре, що на позиції хлопці надали допомогу пораненому, адже нам це дуже допомогло в подальшій роботі. Сам боєць був, в такому, я б сказала, незвичайно піднесеному дусі, постійно шуткував, казав, що на жаль тепер ні на комп’ютері не пограти, ні на гітарі". Наразі боєць вже лікується після поранення.

Дівчина налаштована після перемоги продовжити навчатись медицини, хоча раніше про це не думала. Планує стати нейрохірургом, а зараз головна мета "Стрілки" врятувати якомога більше життів.

Раніше "Телеграф" розповідав про військову психологиню Ольгу, яка у 2018 році заснувала "Ветеран Хаб". З початку вторгення вона пішла до лав поліції, а згодом до ЗСУ.