В Беларуси задержали гражданку Украины: в чем обвиняют

В Беларуси продолжают задерживать украинцев

Cиловики Беларуси задержали гражданку Украины, имеющую вид на жительство. Официальных введений о том, в чём именно обвиняют женщину нет.

При этом силовики заявляют, что её ждут "наказание и депортация". Такую информацию сообщило одно из местных интернет-изданий.

В сообщении говорится, что украинку заставили записать видео с "извинениями". Женщину на камеру заставили сказать, что она была подписана на "нехорошие" телеграм-каналы, где писала в комментариях оскорбительные слова в адрес власти.

Кроме того, украинка "признается", что поддерживала "украинских неонацистов" и участвовала в протестах 2020 года в Беларуси.

На фото - задержанная украинка

Ранее "Телеграф" сообщил, что в условиях полномасштабной войны Россия массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий Украины. На днях самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко лично посетил организованную правительством встречу с незаконно депортированными детьми. Правитель Беларуси пообещал "обнять этих детей, привезти их в наш дом, согреть и сделать их детство более счастливым".