У Білорусі затримали громадянку України: у чому звинувачують

У Білорусі продовжують затримувати українців

Силовики Білорусі затримали громадянку України, яка має посвідку на проживання. Офіційної інформації про те, у чому саме звинувачують жінку, немає.

При цьому силовики заявляють, що на неї чекають "покарання та депортація". Таку інформацію повідомило одне із місцевих інтернет-видань.

У повідомленні йдеться, що українку змусили записати відео із "вибаченнями". Жінку на камеру змусили сказати, що вона була підписана на "погані" телеграм-канали, де писала в коментарях образливі слова на адресу влади.

Крім того, укрїнка зізнається, що підтримувала "українських неонацистів" та брала участь у протестах 2020 року в Білорусі.

На фото затримана українка

Раніше "Телеграф" повідомив, що за умов повномасштабної війни Росія масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Днями самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко особисто відвідав організовану урядом зустріч із незаконно депортованими дітьми. Правитель Білорусі пообіцяв "обійняти цих дітей, привезти їх у наш будинок, зігріти і зробити їхнє дитинство щасливішим".