Мир с Россией возможен: посол в США назвала единственный вариант его достичь

Украина уже пыталась договориться мирно, но в Кремле решили начать войну

Мира с Россией возможно достичь только силовым путём. Глава Кремля Владимир Путин готов предпочитает убивать, а не вести переговоры.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова. Свое мнение она высказала в интервью MSNBC.

"К сожалению, слова и действия Владимира Путина являются лучшим ответом на надежду некоторых людей, что он готов разговаривать. Он готов убивать. Он убивает много людей каждый день. И мы видели это раньше", — сказала Маркарова.

Она напомнила, что подобная ситуация была в 2014-2015 годах. Тогда Украина была готова к переговорам и возвращению оккупированных территорий дипломатическим путем. Но российский лидер предпочел использовать это время для подготовки к полномасштабной войне.

"Украинцы больше любого хотят мира, но им известно, что мир с РФ может быть достигнут только силой. Украина воюет не только за свои территории, но и за безопасность и демократию в Европе", — добавила посол.

Также Маркарова подчеркнула, что для Украины важно иметь постоянную помощь со стороны США.

"Экзистенциально важна сейчас, но мы вместе можем превратить эти отчаянные времена в времена надежды. Мы очень надеемся, что Конгресс скоро вернется и сможет поддержать Украину", — отметила она.

Ранее "Телеграф" писал, что Соединенные Штаты Америки предложили странам "Большой семерки" конфисковать в пользу Украины 300 млрд долларов замороженных российских активов. Этот план союзники спешат согласовать ко второй годовщине полномасштабного вторжения, 24 февраля.