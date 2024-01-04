Мир із Росією можливий: посол у США назвала єдиний варіант його досягти

Україна вже намагалася домовитися мирно, але у Кремлі вирішили розпочати війну

Миру із Росією можна досягти лише силовим шляхом. Глава Кремля Володимир Путін готовий воліє вбивати, а не вести переговори.

Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова. Свою думку вона висловила в інтерв’ю MSNBC.

"На жаль, слова та дії Володимира Путіна є найкращою відповіддю на надію деяких людей, що він готовий розмовляти. Він готовий вбивати. Він вбиває багато людей щодня. І ми бачили це раніше", — сказала Маркарова.

Вона нагадала, що подібна ситуація була у 2014-2015 роках. Тоді Україна була готова до переговорів та повернення окупованих територій дипломатичним шляхом. Але російський лідер вважав за краще використовувати цей час для підготовки до повномасштабної війни.

"Українці більше за будь-якого хочуть миру, але їм відомо, що мир з РФ може бути досягнутий лише силою. Україна воює не лише за свої території, а й за безпеку та демократію в Європі", — додала посол.

Також Маркарова наголосила, що для України важливо мати постійну допомогу з боку США.

"Екзистенційно важлива зараз, але ми разом можемо перетворити ці відчайдушні часи на часи надії. Ми дуже сподіваємося, що Конгрес скоро повернеться і зможе підтримати Україну", — зазначила вона.

Раніше "Телеграф" писав, що Сполучені Штати Америки запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати на користь України 300 млрд. доларів заморожених російських активів. Цей план союзники поспішають узгодити до другої річниці повномасштабного вторгнення, 24 лютого.