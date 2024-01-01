Норвегия ради помощи Украине сняла свой запрет 60-летней давности: подробности

Украина сможет закупать оружие у норвежской оборонной промышленности

Норвежское правительство одобрило снятия запрета на прямые поставки оружия Украине от оборонной промышленности. Соответствующие изменения вступили в силу с 1 января 2024 года.

Как говорится в сообщении на сайте правительства Норвегии, поддержка Украины важна для поддержания безопасности во всей Европе. При этом там прогнозируют, что российская агрессия будет продолжаться.

"Изменение политики означает, что норвежские компании могут обращаться в Министерство иностранных дел за лицензией на экспорт для прямых продаж оружия и продукции оборонного назначения в Украину", — сообщают в правительстве страны.

В сообщении говорится, что получения лицензий на продажи будут тщательно контролироваться, а продажи осуществляться на "жестких условиях". Например, продавать военную продукцию можно будет только украинскому Минобороны, а транспортировать только по безопасных маршрутах.

При этом лицензии на продажу оружия будут выдаваться в индивидуальном порядке, а контроль будет осуществляться согласно экспортным правилам.

Там также напомнили, что согласно решению Стортинга (парламента) от 1959 года Норвегия не может продавать оружие в регионы и страны, где идет война или существует риск ее возникновения. Однако для Украины теперь сделают исключение.

"Решение правительства применимо к Украине и оправдано чрезвычайной ситуацией в сфере политики безопасности, в которой мы сейчас находимся вместе с нашими союзниками", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Норвегия, как и другие скандинавские страны, активно помогают Украине противостоять российской агрессии. В частности Норвегия передавала Украине ПВО NASAMS и ракеты к IRIS-T, кроме того, она через Британию передала 11 пусковых установок М270 (более тяжелый вариант HIMARS), 8 танков Leopard 2, а также большое количество грузовиков, бронированных машин, дронов, снарядов и другого оборудования.

Кроме того, правительство страны уже согласовало выделение долгосрочной программы помощи почти на 7 миллиардов евро, что составляет примерно 1% ее годового ВВП.