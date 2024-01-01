Норвегія заради допомоги Україні зняла свою заборону 60-річної давності: подробиці

Україна зможе закуповувати зброю у норвезької оборонної промисловості

Норвезький уряд схвалив зняття заборони на пряме постачання зброї Україні від оборонної промисловості. Відповідні зміни набули чинності з 1 січня 2024 року.

Як йдеться у повідомленні на сайті уряду Норвегії, підтримка України є важливою для підтримки безпеки у всій Європі. При цьому там прогнозують, що російська агресія продовжуватиметься.

"Зміна політики означає, що норвезькі компанії можуть звертатися до Міністерства закордонних справ за ліцензією на експорт для прямого продажу зброї та продукції оборонного призначення в Україну", — повідомляють в уряді країни.

У повідомленні йдеться, що отримання ліцензій на продаж ретельно контролюватиметься, а продаж здійснюватиметься на "жорстких умовах". Наприклад, продавати військову продукцію можна буде лише українському Міноборони, а транспортувати лише безпечними маршрутами.

При цьому ліцензії на продаж зброї видаватимуться в індивідуальному порядку, а контроль здійснюватиметься згідно з експортними правилами.

Там також нагадали, що згідно з рішенням Стортингу (парламенту) від 1959 року Норвегія не може продавати зброю до регіонів та країн, де йде війна або існує ризик її виникнення. Проте для України тепер зроблять виняток.

"Рішення уряду застосовне до України і виправдане надзвичайною ситуацією у сфері політики безпеки, в якій ми зараз перебуваємо разом із нашими союзниками", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що Норвегія, як і інші скандинавські країни, активно допомагають Україні протистояти російській агресії. Зокрема Норвегія передавала Україні ППО NASAMS та ракети до IRIS-T, крім того, вона через Британію передала 11 пускових установок М270 (важчий варіант HIMARS), 8 танків Leopard 2, а також велику кількість вантажівок, броньованих машин, дронів, снарядів та іншого обладнання.

Крім того, уряд країни вже погодив виділення довгострокової програми допомоги майже на 7 мільярдів євро, що становить приблизно 1% її річного ВВП.