Зеленский со Змеиного передал "привет" российскому кораблю: историческое фото впервые попало в сеть

Раньше это фото нигде не публиковалось

Во время новогоднего поздравления президента Украины Владимира Зеленского в кадр на заднем плане попало ранее неизвестное фото с острова Змеиный, который украинские защитники освободили от россиян летом 2022 года. На нем президент показывает в адрес россиян всем известный интернациональный жест.

Президент Зеленский демонстрирует свое отношение к россиянам

Раньше это фото нигде не публиковалось. Но для президента оно, судя по всему, занимает место среди самых памятных фотографий войны с российскими террористами. Именно поэтому оно появилось в клипе, снятом для новогоднего поздравления.

30 июня 2022 произошло историческое событие – Вооруженные силы Украины выгнали российских оккупантов с острова Змеиный в Черном море. Вскоре над ним снова подняли украинское знамя, что очень укрепило дух украинцев и веру в победу.

Операция по возвращению острова Змеиный была важным стратегическим шагом. В освобождении острова от российских окупантов участвовали представители ГУР, бойцы подразделения "Шаман" и "Артан".

Президент Украины Владимир Зеленский в 500 день войны с российской федерацией посетил легендарный остров Змеиный. Вместе с председателем ОП Андреем Ермаком и председателем ГУР МО Кириллом Будановым он возложил цветы и почтил память погибших воинов, защищавших остров от оккупантов.