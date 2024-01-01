Зеленський зі Зміїного передав "привіт" російському кораблю: історичне фото вперше потрапило в мережу

Раніше це фото ніде не публікувалося

Під час новорічного привітання президента України Володимира Зеленського у кадр на задньому плані потрапило раніше невідоме фото з острова Зміїний, який українські захисники звільнили від росіян влітку 2022 року. На ньому президент показує на адресу росіян всім відомий інтернаціональний жест.

Президент Зеленський демонструє своє відношення до росіян

Раніше це фото ніде не публікувалося. Але для президента воно, судячи з усього, займає місце серед найбільш пам'ятних фотографій війни з російськими терористами. Саме тому воно з'явилося у кліпі, який відзняли для новорічного привітання.

30 червня 2022 року сталася історична подія – Збройні сили України вигнали російських окупантів із острова Зміїний у Чорному морі. Невдовзі над ним знову підняли український прапор, що дуже зміцнило дух українців та віру у перемогу.

Операція з повернення острова Зміїний була важливим стратегічним кроком. У звільненні острова від російських окупантів брали участь представники ГУР, бійці підрозділу "Шаман" та "Артан".

Президент України Володимир Зеленський у 500 день війни з російською федерацією відвідав легендарний острів Зміїний. Разом із головою ОП Андрієм Єрмаком та головою ГУР МО Кирилом Будановим він поклав квіти та вшанував пам’ять загиблих воїнів, які захищали острів від окупантів.