Пограничники усилили проверку многодетных мужчин на границе: в чем причина

Просто не подлежать призыву – недостаточно

При пересечении границы украинские пограничники имеют основания требовать у мужчин, которым разрешено выезжать за пределы Украины выписку из протокола ТЦК об отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах. Речь идет и о многодетных родителях.

Причиной более тщательного контроля стало увеличение количества случаев использования поддельных документов. Об этом сообщил в комментарии Суспильному представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Советую тщательно ознакомиться всем с Правилами пересечения границы. Помимо лиц, четко прописанных пунктами Правил, п. 2.6 определено, что в случае введения на территории Украины военного положения право на пересечение государственной границы также имеют и другие военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации", — отметил спикер ГНСУ.

По его словам, к этим военнообязанным относятся и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

"Военнообязанным предоставляется отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации. Учитывая, что мы неоднократно обнаруживали подделки документов, связанных с многодетством, наши инспекторы могут проверять это условие выезда мужчин, в том числе и по документам из территориальных центров комплектования. Это могут быть выписки из протокола ТЦК о принятом решении по отсрочке или записи об отсрочке в военно-учетных документах", — сказал Андрей Демченко.

Ранее "Телеграф" писал, что в сети появилась информация о том, что на границе Украины и Польши усилили контроль за выездом мужчин. Якобы перестали выпускать инвалидов 3 группы, многодетных родителей, волонтеров и другие категории, которым раньше было разрешено уезжать из страны.