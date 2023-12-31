Прикордонники таки посилили перевірку багатодітних чоловіків на кордоні: у чому причина

Просто не підлягати призову — не достатньо

Під час перетину кордону українські прикордонники мають підстави вимагати у чоловіків, яким дозволено виїжджати за межі України витяг з протоколу ТЦК про відстрочку або запис про відтермінування у військовооблікових документах. Йдеться й про багатодітних батьків.

Причиною для більш прискіпливого контролю стало збільшення кількості випадків використання підроблених документів. Про це повідомив у коментарі Суспільному речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Раджу ретельно ознайомитися всім з Правилами перетину кордону. Крім осіб, які чітко прописані пунктами Правил, п. 2.6 визначено, що у разі запровадження на території України воєнного стану право на перетин державного кордону також мають і інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації", — зауважив речник ДПСУ.

За його словами, до цих військовозобов'язаних належать і чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

"Військовозобов'язаним надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації. Зважаючи, що ми неодноразово виявляли підробки документів пов'язаних з багатодітством наші інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, зокрема і за документами з територіальних центрів комплектування. Це можуть бути витяг із протоколу ТЦК про ухвалене рішення щодо відстрочки або запис про відстрочку в військовооблікових документах", — сказав Андрій Демченко.

Раніше "Телеграф" писав, що у мережі з’явилася інформація про те, що на кордоні України та Польщі посилили контроль за виїздом чоловіків. Нібито перестали випускати інвалідів 3 групи, багатодітних батьків, волонтерів та інші категорії, яким раніше було дозволено виїжджати з країни.