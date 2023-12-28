Новогодний подарок: военные 45-й ОАБр поблагодарили за помощь, которую оказали Григорий Козловский и Emily Resort

Военнослужащие 45-й отдельной артиллерийской бригады поблагодарили Emily Resort и Григория Козловского за помощь в размере 2 млн грн для закупки необходимого оборудования и ремонта техники. Бойцы опубликовали видеообращение на своей странице в Facebook, где показали как новая и отремонтированная техника уничтожает врага на Восточном направлении.

В преддверии Рождества комплекс Emily Resort и его основатель Григорий Козловский перечислили на помощь ВСУ — 2 миллиона гривен. Эти средства были собраны с празднования грядущего Нового 2024-го года, который состоится в гостинично-развлекательном комплексе.

Григорий Козловский и основанный им Фонд помощи Украине "Рух в Майбутнє" и ФК "Рух" с первого дня полномасштабного вторжения поддерживают и помогают ВСУ, переселенцам, детям.

"С начала войны я как ответственный гражданин не мог стоять в стороне от потребностей украинской армии и вынужденных переселенцев. Поэтому вместе с ФК "Рух" и Фонд помощи Украине "Рух в Майбутнє" решили стать надежной поддержкой нашим бойцам и тем, кто нуждается в нашей помощи.

Мы передали необходимое оборудование, транспорт и дроны нашим военным. Я рад, что сегодня мы имеем обратную связь от воинов, которые обратились к нам за помощью. И мы видим как передана техника не только помогает вести эффективные боевые действия, но и уничтожает врага. Руховцы и я лично и в дальнейшем будем поддерживать наших военных, чтобы приблизить победу", — отметил Григорий Козловский.

Ранее украинские бойцы получили от ФК "Рух" и его основателя Григория Козловского 8 антиланцетных комплексов "Зозулька", 32 автономных дизельных отопителя, 8 BanderPower (зарядная станция украинского производства, которая является аналогом EcoFlow) и колеса для грузовиков.

Офицер группы безопасности военной службы 45-й ОАБр Сергей Подранецкий отметил, что любая поддержка важна для бригады и для ВСУ в целом, а антиланцетные комплексы будут защищать военных.

"Желто-черная" команда и Григорий Козловский полностью интегрированы в процессы поддержки украинской армии. Эта поддержка продолжается с первого дня войны, и будет продолжаться и в дальнейшем. Так львовский меценат и "руховцы" передали на нужды 45-й отдельной артиллерийской бригады комплектующие к системе Starlink. Общая сумма помощи составила более 800 тысяч гривен. А позже 45-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ получила инновационные современные дроны и семь квадрокоптеров DJI Mavic 3 и партию из шести беспилотников "Мара".

Всего на нужды военных в различные воинские части, на передовую "Рух у Майбутнє" и Григорий Козловский перечислили уже более 100 млн. грн.