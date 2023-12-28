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Новорічний подарунок: військові 45 -ї ОАБр подякували за допомогу, яку надали Григорій Козловський та Emily Resort

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Автор
Григорій Козловський, почесний президент ФК "Рух", меценат, підтримує ЗСУ з перших днів війни Новина оновлена 28 грудня 2023, 19:46
Григорій Козловський, почесний президент ФК "Рух", меценат, підтримує ЗСУ з перших днів війни

Військовослужбовці 45-тої окремої артилерійської бригади подякували Emily Resort та Григорію Козловському за допомогу в розмірі 2 млн грн для закупівлі необхідного обладнання та ремонту техніки. Бійці опублікували відеозвернення на своїй сторінці у facebook, де показали як нова та відремонтована техніка нищить ворога на Східному напрямку.

"Військовослужбовці 45-ї бригади щиро дякують Emily Resort та Григорію Козловському за таку допомогу. Завдяки Вашим коштам ми закупили необхідне обладнання та відремонтували автомобільну техніку. Разом до Перемоги! Слава Україні", — йдеться у відеозверненні артилеристів.

Напередодні Різдва комплекс Emily Resort та його засновник Григорій Козловський перерахували на допомогу ЗСУ — 2 мільйони гривень. Ці кошти були зібрані зі святкування прийдешнього Нового 2024-го року, що відбудеться у готельно-відпочинковому комплексі.

Григорій Козловський та заснований ним Фонд допомоги Україні " Рух у Майбутнє" та ФК "Рух" з першого дня повномасштабного вторгнення підтримують та допомагають ЗСУ, переселенцям, дітям.

"З початку війни я як відповідальний громадянин не міг стояти осторонь потреб української армії та вимушених переселенців. Тому разом з ФК "Рух" та Фонд допомоги Україні " Рух у Майбутнє" вирішили стати надійною підтримкою нашим бійцям та тим хто потребує нашої допомоги. Ми передали необхідне обладнання, транспорт і дрони нашим військовим. Я радий, що сьогодні ми маємо зворотній зв’язок від воїнів, які звернулись до нас за допомогою. І ми бачимо як передана техніка не лише допомагає вести ефективні бойові дії, а й нищить ворога. Рухівці та я особисто і надалі будемо підтримувати наших військових, щоб наблизити перемогу", — зазначив Григорій Козловський.

Раніше українські захисники вже отримали від ФК "Рух" та його засновника Григорія Козловського 8 антиланцетних комплексів "Зозулька", 32 автономних дизельних опалювача, 8 BanderPower (зарядна станція українського виробництва, яка є аналогом EcoFlow) та колеса для вантажівок.

Офіцер групи безпеки військової служби 45-ї ОАБр Сергій Подранецький зазначив, що будь-яка підтримка важлива для бригади і для ЗСУ загалом, а антиланцетні комплекси захищатимуть військових.

"Жовто-чорна" команда та Григорій Козловський повністю інтегровані у процеси підтримки українській армії. Ця підтримка триває з першого дня війни, і буде тривати й надалі. Так львівський меценат та "рухівці" передали на потреби 45-ої окремої артилерійської бригади комплектуючі до системи Starlink. Загальна сума допомоги склала понад 800 тисяч гривень. А пізніше 45-та окрема артилерійська бригада ЗСУ отримала інноваційні сучасні дрони та сім квадрокоптерів DJI Mavic 3 й партію з шести безпілотників "Мара".

Всього на потреби військових в різні військові частини, на передову "Рух у Майбутнє" та Григорій Козловський перерахували вже понад 100 млн. грн.

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