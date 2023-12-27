Красиво "слиняли": сразу трех экснардепов разоблачили на побеге из Украины во время войны

Помогали уехать из страны общественные организации

Нардепы из Верховной Рады Сергей Кацуба, Александр Третьяков и Александр Зац после начала полномасштабного вторжения уехали из Украины. Беглецы пересекли государственную границу по системе "Шлях" под видом волонтеров.

Об этом стало известно из расследования NGL media. Отмечается, что 6 июля 2022 польскую границу пересек бывший депутат Сергей Кацуба.

Его персональные данные Министерство развития громад, внесло как водителя-перевозчика гуманитарных грузов. В Министерстве инфраструктуры сказали, что разрешить выезд Кацубы осуществил не благотворительный фонд или общественная организация, а частная коммерческая компания — киевское ООО "Микс Тревел Групп ЛТД". Где сейчас находится Сергей Кацюба, неизвестно.

Второй беглец — депутат парламента Александр Третьяков еще в марте-апреле прошлого года отчитывался, что завозит из-за границы автомобили для украинских военных, передает защитникам бронежилеты, шлемы и рации.

Впрочем, осенью журналист "Украинской правды" Михаил Ткач публиковал фото Третьякова из Парижа. Его удалось увидеть за прогулкой.

В Государственной пограничной службе указано, что Третьяков уехал из Украины 19 апреля 2022 года. В систему "Шлях" его внесла Львовская областная военная администрация. Однако в самой ЛОВА этот факт дважды отрицали и нашли необходимые документы только с третьей попытки.

Третьякову помогли с пересечением границы в общественной организации, которая занимается военными еще с 2014 года "Народная самооборона Львовщины". По словам главы организации Артема Хмыза, в результате Третьяков обманул львовских волонтеров и не вернулся.

Сам нардеп писал, что на самом деле он не жил в Украине еще задолго до начала войны, однако вернулся в марте и снова уехал в апреле, также сообщал, что помогает Украине.

Уже 27 июня 2022 выехал из Украины бывший нардеп-регионал Александр Зац. Известно, что он выехал через пункт пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией и больше не возвращался.

Зацу помогла пересечь границу общественная организация "Украинская национал-патриотическая молодежь" из Львова. Именно эта организация дважды присылала Херсонской ОВА обращение с просьбой предоставить ему разрешение на пересечение границы. В телефонных разговорах с журналистами NGL.media ее глава Петр Рапита упомянул о сотрудничестве с Зацем только со второй попытки. По его словам, тот действительно уехал от них, но якобы возвращался и привозил тактические вещи для военных. Бывший депутат не ответил на телефонные звонки и сообщения в мессенджерах.

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