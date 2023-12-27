Красиво "злиняли": одразу трьох екснардепів викрили на втечі з Україні під час війни

Допомагали виїхати з країни громадські організації

Нардепи з Верховної Ради Сергій Кацуба, Олександр Третьяков та Олександр Зац після початку повномасштабного вторгнення виїхали з України. Втікачі перетнули державний кордон по системі "Шлях" під виглядом волонтерів.

Про це стало відомо з розслідування NGL media. Зазначається, що 6 липня 2022 року українсько-польський кордон перетнув колишній депутат Сергій Кацуба.

Його персональні дані Міністерство розвитку громад внесло, як водія-перевізника гуманітарних вантажів. У Міністерстві інфраструктури сказали, що надати дозвіл на виїзд Кацуби клопотав не благодійний фонд чи громадська організація, а приватна комерційна компанія – київське ТОВ "Мікс Тревел Групп ЛТД". Де зараз перебуває Сергій Кацюба невідомо.

Другий втікач — депутат парламенту Олександр Третьяков ще в березні-квітні минулого року звітував, що завозить з-за кордону автомобілі для українських військових, передає захисникам бронежилети, шоломи та рації.

Втім, восени журналіст "Української правди" Михайло Ткач публікував фото Третьякова з Парижа. Його вдалось побачити за прогулянкою.

В Державній прикордонній службі вказано, що Третьяков виїхав з України 19 квітня 2022 року. До системи "Шлях" його внесла Львівська обласна військова адміністрація. Проте у самій ЛОВА цей факт двічі заперечували та знайшли необхідні документи лише з третьої спроби.

Третьякову допомогли з перетином кордону в громадській організації, яка допомагає військовим ще з 2014 року "Народна самооборона Львівщини". За словами голови організації Артема Хмиза, в результаті Третьяков обдурив львівських волонтерів і не повернувся.

Сам нардеп писав, що насправді він не жив в Україні ще задовго до початку війни, проте повернувся в березні та знову виїхав у квітні, також повідомляв, що він допомагає Україні.

Вже 27 червня 2022 року виїхав з України колишній нардеп-регіонал Олександр Зац. Відомо, що виїхав він через пункт пропуску "Лужанка" на кордоні з Угорщиною і більше не повертався.

Зацу допомогла перетнути кордон громадська організація "Українська націонал-патріотична молодь" зі Львова. Саме ця організація двічі надсилала Херсонській ОВА звернення з проханням надати йому дозвіл на перетин кордону. В телефонних розмовах з журналістами NGL.media її голова Петро Рапіта згадав про співпрацю з Зацом лише з другої спроби. За його словами, той справді виїхав від них, але нібито повертався і привозив тактичні речі для військових. Колишній депутат не відповів на телефонні дзвінки та повідомлення у месенджерах.

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