Вся передовая усыпана трупами. Политтехнолог объяснил, почему ВСУ выгодно российское наступление

"Цели" войны не выполнены, поэтому Путин не останавливается

Российский лидер Владимир Путин не соглашается на предложенное Киевом 30-дневное перемирие из-за невозможности представить своему народу какие-либо очевидные достижения войны с Украиной. Поэтому он вынужден делать вид, что ведет наступление, отправляя своих военных на верную смерть.

Об интервью YouTube-каналу "Телеграф UA" рассказал политтехнолог Сергей Гайдай. Он объяснил, почему России любое прекращение войны сегодня невыгодно.

— У Путина нет никакого аргумента, почему ему нужно заканчивать [войну в Украине]. Он наступает, ему докладывают, что мы [россияне] ведем бои, что у нас стратегическая инициатива на фронте, а украинцы в обороне, — говорит политический эксперт.

По его мнению, сегодня при нынешних беспилотных технологиях ВСУ лучше обороняться, ведь наступающий — теряет живую силу, а обороняющийся ее сохраняет.

— И нам выгодно, чтобы они наступали. Более того, если они перестанут наступать (это такой парадокс), тогда будет полная "заморозка" на фронте. Но ему [Путину] выгодно показывать и Трампу, и всему миру, что он в наступлении, а украинцы вынуждены обороняться, — говорит политолог.

Он предположил, что кремлевский диктатор не понимает, что теряет живую силу, и хотя ее у России больше — она не бесконечна.

— Более того, это подрывает моральное состояние, когда почти все предполье (полоса заграждений впереди главной линии обороны. — Ред.) усеяно их труппами. Но, понимаете ли, уже два года вся Россия выстроена под войну. На войну работает экономика. С фронта идут деньги за погибших и зарплата наемников. Это поднимает их экономику, — говорит политический эксперт.

По его словам, в России люди привыкли к войне, им она нравится.

— Цели войны еще не выполнены, поэтому у Путина нет [оснований] останавливаться. Его может остановить только окончательное поражение на фронте или принуждение сделать это силой. То есть, не просто какие-то санкции, а полная блокада его экономики, полная потеря боеспособности армии и волнения внутри страны. Вроде того, что ему устроил Пригожин.

А пока такого нет — он не остановится. Я не вижу никакого дипломатического пути. Вообще войны дипломатическим путем не заканчивают. Они заканчиваются только на поле боя. А пока у него такая ситуация, что он не видит в этом смысла, — подытожил Сергей Гайдай.

Напомним, что один из главных союзников России поддержал идею о перемирии.