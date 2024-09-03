Коллаборанту разбили голову кирпичом в Мариуполе (фото)

Вероятность "присоединения к Кобзону — велика"

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области неизвестные напали на "председателя Мариупольского совета" Олега Носенко. Его ударили кирпичом по голове.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, коллаборант получил значительные травмы, но не умер.

"В Мариуполе неизвестные вывели из строя так называемого "председателя Мариупольского совета" Олега Носенко. Он в тяжелом состоянии в реанимации с черепно-мозговой травмой от тупого предмета, которым ударили в области затылка... Ну, должны быть и хорошие новости из оккупации", — говорится в сообщении.

Андрющенко считает, что вероятность "присоединения к Кобзону большая" (смерти — Рде.).

Он также рассказал о некоторых деталях нападения, в частности, что "тупым предметом", которым ударили коллаборанта по голове, оказался обычный кирпич. Нападение на Носенко произошло на улице Спортивная.

К слову, Андрющенко призвал местных оккупантов и коллаборантов чаще оглядываться, когда те ходят по улицам Мариуполя.

Что известно об Олеге Носенко

Он в 2014 году стал сообщником РФ и занял должность "руководителя оперативной службы" в оккупационном правительстве. А уже с 2020 года был назначен на должность заместителя председателя Государственной фискальной службы в Донецкой области.

До этого Олег Носенко работал в Мариуполе на разных руководящих должностях в оперативных подразделениях УМВД. В частности, занимал должности заместителя начальника оперативно-технического управления г. Мариуполя, заместителя начальника 7-го управления и начальника управления оперативной службы ГУВД г. Мариуполя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Мариуполе массово умирают люди. Одной из причин этого является распространение в городе собак-людоедов.