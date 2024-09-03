Колаборанту розбили голову цеглиною в Маріуполі (фото)

Вірогідність "приєднання до Кобзона — велика"

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині невідомі здійснили замах на "голову Маріупольської ради" Олега Носенка. Його вдарили цеглиною по голові.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, колаборант отримав значні травми, але не помер.

"В Маріуполі невідомі вивели з ладу так званого "председателя Мариупольського совета" Олега Носенка. Він у важкому стані в реанімації з черепно-мозковою травмою від тупого предмета, яким вдарили в ділянці потилиці … Ну мають бути і хорошим новинам з окупації", — йдеться у повідомлені.

Андрющенко вважає, що вірогідність "приєднання до Кобзона — велика" (смерті — Рде.).

Він також розповів про деякі деталі нападу, зокрема, що "тупим предметом", яким вдарили колаборанта по голові, виявилася звичайна цеглина. Напад на Носенка відбувся на вулиці Спортивна.

До слова, Андрющенко закликав місцевих окупантів та колаборантів частіше озиратися, коли ті ходять вулицями Маріуполя.

Що відомо про Олега Носенко

Він у 2014 році став посібником РФ та зайняв посаду "керівника оперативної служби" в окупаційному уряді. А вже з 2020 був призначений на посаду заступника голови Державної фіскальної служби в Донецькій області.

До цього Олег Носенко служив у Маріуполі на різних керівних посадах в оперативних підрозділах УМВС. Зокрема, він обіймав посади заступника начальника оперативно-технічного управління м. Маріуполя, заступника начальника 7-го управління та начальника управління оперативної служби ГУВС м. Маріуполя.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Маріуполі масово вмирають люди. Однією з причин цього є розповсюдження у місті собак-людожерів.