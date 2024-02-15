СБУ поймала предателя из Укроборонпрома: сливал данные России и еще одной стране

Ему грозит пожизненное заключение

СБУ задержала предателя, желавшего передать новейшие разработки Украины в сфере военного кораблестроения спецслужба России и Ирана. Преступник был инженером-конструктором стратегического предприятия Укроборонпрома, его поймали "на горячем".

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Спецоперация проходила в Николаеве и была многоуровневая.

"Должностное лицо скрыто копировало и пыталось "слить" иностранным спецслужбам техническую документацию относительно украинских секретных разработок", — пишет прессслужба.

По данным контрразведки, СБУ обнаружила, что у злоумышленника было сразу два "клиента". Первый – россиянин, работающий на одном из машиностроительных заводов РФ и сотрудничающий со спецслужбами страны-агрессора.

А второй — гражданин Ирана, ранее уже осужденный за шпионаж в Украине.

По данным расследования, иностранец работает на иранскую разведку под "прикрытием" чиновника местной компании по производству высокотехнологичной продукции в ближневосточной стране.

Оба заказчика поддерживали связь с украинским инженером-предателем через анонимные чаты в мессенджере, но действовали отдельно друг от друга.

"Зарубежные спецслужбы надеялись получить новейшие разработки Украины для налаживания серийного производства собственных комплектующих для военных кораблей", — отмечает пресс-служба.

Украинские технологии планировали использовать российские заводы, строящие суда для военного флота РФ. Однако благодаря плодотворной работе контрразведки СБУ предателя вовремя обнаружили и предотвратили передачу информации.

Во время обыска у задержанного изъяли мобильный телефон, который использовал для копирования секретных документов и коммуникации с иностранными шпионами.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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