СБУ спіймала зрадника з Укроборонпрому: зливав дані Росії та ще одній країні

Йому загрожує довічне ув’язнення

СБУ затримала зрадника, який хотів передати новітні розробки України у сфері військового кораблебудування спецслужба Росії та Ірану. Злочинець був інженером-конструктором стратегічного підприємства Укроборонпрому, його спіймали "на гарячому".

Про це повідомляє Служба безпеки України. Зазначається, що спецоперація проходила у Миколаєві та була багаторівнева.

"Посадовець приховано копіював та намагався "злити" іноземним спецслужбам технічну документацію щодо українських секретних розробок", — пише пресслужба.

За даними контррозвідки, СБУ виявила, що у зловмисника було одразу два "клієнта". Перший – росіянин, який працює на одному із машинобудівних заводів РФ та співпрацює зі спецслужбами країни-агресора.

А другий — громадянин Ірану, якого раніше вже було засуджено за шпигунство в Україні.

За даними розслідування, наразі іноземець працює на іранську розвідку під "прикриттям" посадовця місцевої компанії з виробництва високотехнологічної продукції у близькосхідній країні.

Обидва замовники підтримували зв'язок з українським інженером-зрадником через анонімні чати у месенджері, але діяли вони окремо один від одного.

"Закордонні спецслужби сподівались отримати новітні розробки України для налагодження серійного виробництва власних комплектуючих для військових кораблів", — зазначає пресслужба.

Українські технології планували використати російські заводи, які будують судна для військового флоту РФ. Проте завдяки плідній роботі контррозвідки СБУ зрадника вчасно виявили, і запобігли передачі інформації.

Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон, який він використовував для копіювання секретних документів та комунікації з іноземними шпигунами.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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