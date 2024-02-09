В Украине открывают первый центр рекрутинга в армию: он будет не в Киеве

Центр рекрутинга в армию заработает уже в феврале

Во Львове откроют первый в Украине проект рекрутинга в армию. Центр начнет работу уже в третью неделю февраля.

Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны Украины. Пилотный проект призван построить прозрачную и эффективную модель вовлечения в украинскую армию.

Рекрутеры будут предоставлять информацию о вакансиях, консультировать и проводить профориентационные тесты, а также сопровождать кандидатов на пути к назначению на избранную должность в армии.

Пилотный проект реализуется при сотрудничестве Минобороны Украины и Львовского городского совета. Первый центр рекрутинга появится во львовском ЦНАПе по адресу ул. Костя Левицкого, 67.

В Министерстве обороны отметили, что Россия давит количеством, а Украина победит качеством.

Напомним, что украинское правительство разрешило круглосуточную работу ТЦК. По словам представителя Кабинета министров в Верховной Раде Украины, Тараса Мельничука, теперь прием граждан в ТЦК, медосмотры и психологические обследования ВЛК будут круглосуточно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что согласно новому законопроекту о мобилизации всем мужчинам, которые уехали за границу, могут заблокировать счета и арестовать имущество. Чтобы этого избежать, представители мужского пола должны создать электронный кабинет или прийти в консульства, имеющие право выдавать повестки по распоряжению ТЦК, а после получения повестки – приехать в Украину. В противном случае, суд может ввести санкции в течение 15 дней.