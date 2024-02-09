В Україні відкривають перший центр рекрутингу до армії: він буде не у Києві

Центр рекрутингу до армії запрацює вже в лютому

У Львові відкриють перший в Україні проєкт рекрутингу до армії. Центр розпочне роботу вже у третій тиждень лютого.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Міністерства оборони України. Пілотний проект покликаний побудувати прозору та ефективну модель залучення до української війська.

Рекрутери надаватимуть інформацію щодо вакансій, консультуватимуть і проводитимуть профорієнтаційні тести, а також супроводжуватимуть кандидатів на шляху до призначення на обрану посаду в армії.

Пілотний проєкт втілюється за співпраці Міноборони Україні та Львівської міської ради. Перший центр рекрутингу з'явиться у львівському ЦНАПі за адресою: вул. Костя Левицького, 67.

У Міністерстві оборони зазначили, що Росія тисне кількістю, а Україна переможе якістю.

Нагадаємо, що український уряд дозволив цілодобову роботу ТЦК. За словами представника Кабінету міністрів у Верховній Раді України, Тараса Мельничука, тепер прийом громадян у ТЦК, медогляди та психологічні обстеження ВЛК будуть цілодобові.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що згідно з новим законопроектом про мобілізацію всім чоловікам, які поїхали за кордон, можуть заблокувати рахунки та заарештувати майно. Щоб цього уникнути, представники чоловічої статі мають створити електронний кабінет або прийти до консульств, які мають право видавати повістки за розпорядженням ТЦК, а після отримання повістки – приїхати в Україну. В іншому випадку суд може ввести санкції протягом 15 днів.