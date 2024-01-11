Укр

ОС "Відсіч" готовит украинских защитников при поддержке FAVBET

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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ОС "Відсіч" готовит украинских защитников при поддержке FAVBET Новость обновлена 11 января 2024, 12:40

Недавно украинская компания FAVBET начала партнерство с общественным союзом "Центр подготовки "Відсіч", который занимается милитари-подготовкой граждан к участию в защите от вооруженной агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Участники "Відсіч" проходят регулярные учебно-тренировочные мероприятия и через несколько недель осваивают личную безопасность военнослужащего, основы строения человеческого организма и особо уязвимые места для поражения, технические характеристики и особенности применения различных образцов оружия, правила обращения с оружием, практическое применение огнестрельного оружия. положений и в разных условиях, рукопашное сражение и самозащита и т.д.

Кроме технической подготовки, команда ОС "Відсіч" обращает внимание и обучает аспектам психологии поведения человека в разных условиях жизни, рассказывает, как справляться с боевым стрессом.

"Сегодня важно, чтобы украинцы были максимально подготовлены как физически, так и морально, а их уровень профессиональности должен быть идеально отработан. Мы проводим такую подготовку, чтобы каждый понимал — как действовать при несении службы в разных условиях и мог одолеть врага. Наша деятельность важна для Украины и для героев, защищающих украинские земли, это стало возможно в первую очередь благодаря помощи компании ", — заявили представители ОС "Відсіч".

В компании отмечают, что сотрудничество компании FAVBET с ОС "Відсіч" — еще один этап системной работы группы компаний Favbet и благотворительного фонда Favbet Foundation, сосредоточенной на повышенные обороноспособности Украины.

Всего с началом полномасштабного вторжения при содействии благотворительного фонда было передано более 260 авто, 130 дронов разного типа, а суммарная сумма помощи ВСУ и другим силам обороны составила более 210 млн грн.