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ГС "Відсіч" готує українських захисників за підтримки FAVBET

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
ГС "Відсіч" готує українських захисників за підтримки FAVBET Новина оновлена 11 січня 2024, 12:40

Нещодавно українська компанія FAVBET розпочала партнерство з громадською спілкою "Центр підготовки "Відсіч", що опікується мілітарі-підготовкою громадян до участі в захисті від збройної агресії.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Учасники "Відсіч" проходять регулярні навчально-тренувальні заходи й за декілька тижнів освоюють особисту безпеку військовослужбовця, основи будови людського організму та особливо вразливі місця для ураження, технічні характеристики і особливості застосування різних зразків зброї, правила поводження зі зброєю, практичне застосування вогнепальної зброї з різних положень і в різних умовах, рукопашний бій та самозахист тощо.

Окрім технічної підготовки, команда ГС "Відсіч" звертає увагу та навчає аспектам психології поведінки людини в різних умовах життя, розповідає, як справлятися з бойовим стресом.

"Сьогодні важливо, щоб українці були максимально підготовлені як фізично, так і морально, а їхній рівень професійності має бути ідеально відпрацьованим. Ми проводимо таку підготовку, щоб кожен розумів — як діяти при несені служби в різних умовах й міг здолати ворога. Наша діяльність важлива для України та для героїв, які боронять українські землі. Це стало можливо в першу чергу завдяки допомозі компанії", — заявили представники ГС "Відсіч".

В компанії зазначають, що співпраця компанії FAVBET з ГС "Відсіч" — ще один етап системної роботи групи компаній Favbet та благодійного фонду Favbet Foundation, зосередженої на підвищені обороноздатності України.

Всього з початком повномасштабного вторгнення за сприяння благодійного фонду було передано понад 260 авто, 130 дронів різного типу, а сумарна сума допомоги ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 210 млн грн.