Могли здатися в полон, а обрали смерть: 225 ОШП показав мішок трофейних паспортів РФ (відео)

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Російські військові прийшли на українську землю захоплювати та вбивати — хоча самі завжди мають вибір та можуть здатися. Проте не всі цей вибір роблять.

Бійці 225-го окремого штурмового полку показали на відео процес зачистки, а також майже 150 російських паспортів, що залишилися після окупантів, які не захотіли здаватися у полон.

"В армії дуже люблять документи. На відео 144 паспорти окупантів, які не захотіли здатися та залишитись живими. Тому були знищені бійцями 225-го Окремого Штурмового Полку. Що ж, це був їхній вибір — прийти на нашу землю та бути помноженими на нуль", — йдеться у повідомленні українських захисників.

Вони також звернулися до загарбників їхньою мовою: "Русские, здесь ваша судьба уже предрешена. Но выбор все еще за вами. Пишите в телеграм на @svoboda_225 и сдавайтесь в украинский плен! Гарантируем защиту согласно Женевской конвенции".

Нагадуємо, раніше російські полонені розповідали, що у них кредити, і саме тому вони пішли вбивати українців.