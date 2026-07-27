Могли сдаться в плен, а выбрали смерть: 225 ОШП показал мешок трофейных паспортов РФ (видео)

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Российские военные пришли на украинскую землю захватывать и убивать — хотя у них самих всегда есть выбор и они могут сдаться. Однако не все этот выбор делают.

Бойцы 225-го отдельного штурмового полка показали на видео процесс зачистки, а также почти 150 российских паспортов, оставшихся после оккупантов, которые не захотели сдаваться в плен.

"В армии очень любят документы. На видео 144 паспорта оккупантов, которые не захотели сдаться и остаться в живых. Поэтому были уничтожены бойцами 225-го Отдельного Штурмового Полка. Что ж, это был их выбор — прийти на нашу землю и быть умноженными на ноль", — говорится в сообщении украинских.

Они также обратились к захватчикам на их языке: "Русские, здесь ваша судьба уже предрешена. Но выбор все еще за вами. Пишите в телеграм на @svoboda_225 и сдавайтесь в украинский плен! Гарантируем защиту согласно Женевской конвенции".

Напомним, ранее российские пленные рассказывали, что у них кредиты, и именно поэтому они пошли убивать украинцев.