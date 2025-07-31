Племінник генерала "стирає" українську бригаду під нуль? Військові б'ють на сполох через ситуацію у 34-й ОБрБО. Подробиці скандалу

Йдеться про воїнів на Херсонському напрямку

У лавах 34-ї окремої бригади берегової оборони ЗСУ, яка воює на Херсонському напрямку, склалася катастрофічна ситуація після приходу до командування 27-річного полковника. Військові зазначають, що бригада фактично "стирається" під нуль, зазнаючи величезних втрат під час виконання безглуздих завдань.

При цьому захисники попереджають, що, якщо ситуацію не змінити, це загрожуватиме висадженням російських військ на правобережжі Херсонської області. OBOZ.UA розповідає все, що відомо про ситуацію, що склалася у 34-й окремій бригаді берегової оборони ЗСУ.

Скандал через нового командира бригади

Військовослужбовець ЗСУ Станіслав "Осман" Бунятов висвітлив проблему у своєму Telegram-каналі "Говорять Снайпер". За його словами, командир 34-ї окремої бригади берегової оборони не розуміє, що таке фронт у Херсоні, які завдання стоять перед піхотою, екіпажами БПЛА і як загалом потрібно налагоджувати роботу, що дає реальні результати.

Бунятов наголосив, що командир бригади не провів жодного аналізу попередніх дій підрозділу за попередній час, при цьому вважає, що "бригада два роки нічого не робила".

"Він урізає бойові бійцям, які власними силами тягнуть транспорт, ремонтують його, обладнують човни, закуповують дрони й комплектуючі до них, займаються знищенням ворожих екіпажів – і при цьому ще мають терпіти подібне ставлення від людини, яка повинна їм ДОПОМАГАТИ. Бригада стирається під 0. Люди не витримують. Якщо ситуація не зміниться – це призведе до висадки росіян на правий берег", – пише військовий.

Військовослужбовець наголосив, що вище командування має відреагувати на проблему і зняти командира бригади з посади. Замість некомпетентного офіцера бригаду має очолити людина, яка пройшла з підрозділом увесь шлях від початку війни.

Військовослужбовці підтвердили OBOZ.UA, що ситуація, описана в інтернеті, є правдою і великою бідою для бригади. Захисники підтвердили, що проблеми з'явилися з приходом нового командування бригади. За попередніми даними, 27-річний полковник є племінником одного з генералів із Генштабу, якого нібито треба пів року протримати в бригаді, щоб далі він міг вступити на навчання в університет Міноборони.

У 34-й ОбрБО виникла проблема. Джерело: Telegram-канал "Говорять Снайпер"

Захисники просять врятувати їм життя

Зі свого боку моніторинговий Telegram-канал "ХЕРСОН: Non Fake" пише, що за останні кілька тижнів зі скаргами на нове командування звернулися десятки бійців із різних структур цієї бригади. Захисники просять публічно висвітлити питання і таким чином зберегти життя українських військових.

У багатьох військовослужбовців склалося враження, що новий командир прийшов знищити все, що до цього відбудовувалося роками.

"Нове керівництво, не взявши до уваги оперативну обстановку, вирішило поміняти місцями наших бійців з окупантами. Тобто навіщось почали масові відправки воїнів на "операції з виживання". Без пояснення кінцевої мети цього ризику, не кажучи про логістику і можливості виживання на протилежному березі", – йдеться в повідомленні.

Військові б’ють на сполох. Джерело: Telegram-канал "Херсон: Non fake"

Вище керівництво обіцяє відреагувати

Telegram-канал "ХЕРСОН: Non Fake" пише, що після висвітлення проблеми деякі люди з вищого військового керівництва пообіцяли зробити все можливе, щоб уникнути непорозумінь нових керівників 34-ї бригади берегової оборони та безглуздих втрат життів військовослужбовців.

Військовослужбовці зі свого боку сподіваються на швидку реакцію Генерального штабу ЗСУ. Захисники кажуть, що в іншому разі це може спричинити сумні наслідки. Йдеться не лише про погіршення оборони на окремих ділянках, а й про демотивацію особового складу.

Херсонський напрямок. Джерело: deepstatemap

Що передувало

Від початку повномасштабної війни періодично виникають ситуації, коли військове командування потрапляє у скандали через незбереження життів особового складу. Наприклад, 29 липня російські війська завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ на Чернігівщині, внаслідок чого загинули та були поранені військові.

Для з'ясування всіх обставин і причин втрати особового складу створили комісію на чолі з начальником Військової служби правопорядку ЗСУ, призначено службове розслідування. У Сухопутних силах зазначили, що в разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, 22 червня російські окупаційні війська завдали удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ на Миколаївщині. У момент атаки там проводилися заняття з військовослужбовцями, троє людей загинули, ще 11 дістали поранення.