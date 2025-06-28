Росіяни готують ракетну атаку на Україну: злетіли Ту-95МС, в Чорному морі підводний човен з "Калібрами"

Росіяни спромоглися підняти тільки три бомбардувальники

Росіяни у ніч з 28 на 29 червня готують чергову ракетну атаку на Україну. З аеродрому "Оленья" в Мурманській області РФ піднялося щонайменше три бомбардувальники Ту-95МС, які прямують у бік пускових рубежів.

Про це повідомляють моніторингові канали. За даними моніторингу, літаків поки що три, але не відкидається можливість, що до них доєднаються нові бомбардувальники з інших аеродромів. Тим часом Повітряні сили також повідомили про три Ту-95МС. Літаки можуть атакувати з кількох пускових рубежів:

Саратовська область, Енгельс: розрахунковий час прибуття 01:30 – 02:00, ракети можна очікувати приблизно біля 02:00 – 03:00;

Каспійське море: розрахунковий час прибуття 03:00 – 03:30, ракети можна очікувати приблизно біля 04:30 – 05:00;

Також у морі перебуває щонайменше один корабель зі складу залишків Чорноморського флоту Росії. Попередньо, це підводний човен, загальний можливий залп складає до шести крилатих ракет "Калібр". Зберігається загроза застосування балістичних та аеробалістичних ракет. Наразі Україна все ще перебуває під атакою ударних БПЛА.

Зазначимо, минулого разу росіяни влаштували масовану ракетну атаку на Україну в ніч на 17 червня. Тоді ворог запустив ракети Х-101 з бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160, а також "Калібри" з Чорного моря, спрямувавши їх на українську столицю. Окрім цього, окупанти пустили по Києву "Кинджал" з МіГ-31К та масовано атакували місто ударними БПЛА. Внаслідок удару були великі жертви у Києві.

До цього ворог масовано атакував Україну в ніч з 5 на 6 червня – після погроз про відповідь на удар по аеродромах. По всій території України оголошували повітряну тривогу. Повідомлялося про зліт з авіабази "Олєнья" в Мурманській області РФ двох недобитих Ту-95МС та двох недобитих Ту-160 з авіабази "Бєлая" в Іркутській області, а також ще чотирьох недобитків Ту-95МС з інших баз. Також у морі перебували чотири кораблі з ракетами "Калібр" зі складу того, що залишилося від Чорноморського флоту Росії. Окупанти застосували крилаті та балістичні ракети, а також ударні безпілотники.