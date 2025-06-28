Россияне готовят ракетную атаку на Украину: взлетели Ту-95МС, в Черном море подлодка с "Калибрами"

Россияне смогли поднять только три бомбардировщика

Россияне в ночь с 28 на 29 июня готовят очередную ракетную атаку на Украину. С аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ поднялось по меньшей мере три бомбардировщика Ту-95МС, которые летят в сторону пусковых рубежей.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. По данным мониторинга, самолетов пока три, но не исключается возможность, что к ним присоединятся новые бомбардировщики с других аэродромов. Тем временем Воздушные силы также сообщили о трех Ту-95МС. Самолеты могут атаковать с нескольких пусковых рубежей:

Саратовская область, Энгельс: расчетное время прибытия 01:30 – 02:00, ракеты можно ожидать примерно около 02:00 – 03:00;

Каспийское море: расчетное время прибытия 03:00 – 03:30, ракеты можно ожидать примерно около 04:30 – 05:00;

Также в море находится не менее одного корабля из остатков Черноморского флота России. Предварительно, это подлодка, общий возможный залп составляет до шести крылатых ракет "Калибр". Сохраняется угроза применения баллистических и аэробаллистических ракет. Также Украина все еще находится под атакой ударных БПЛА.

Отметим, в прошлый раз россияне устроили массированную ракетную атаку на Украину в ночь на 17 июня. Тогда враг запустил ракеты Х-101 с бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, а также "Калибры" из Черного моря, направив их на украинскую столицу. Кроме этого, оккупанты пустили по Киеву "Кинжал" с МиГ-31К и массированно атаковали город ударными БПЛА. В результате удара были большие жертвы в Киеве.

До этого враг массированно атаковал Украину в ночь с 5 на 6 июня – после угроз ответа на удар по аэродромам. На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взлете с авиабазы "Оленья" в Мурманской области РФ двух недобитых Ту-95МС и двух недобитых Ту-160 с авиабазы "Белая" в Иркутской области, а также еще четырех недобитков Ту-95МС с других баз. Также в море находились четыре корабля с ракетами "Калибр" из состава того, что осталось от Черноморского флота России. Оккупанты применили крылатые и баллистические ракеты, а также ударные беспилотники.