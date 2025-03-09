Воював у "Вовках Да Вінчі": двоюродний брат віцепрезидента США Венса майже три роки бився за Україну в складі ЗСУ

Нейт Венс бився у складі роти "Гонор" "Вовків Да Вінчі", брав участь у боях за Куп'янськ, Бахмут, Авдіївку та Покровськ

Двоюрідний брат американського віцепрезидента Джей Ді Венса, Нейт Венс, два з половиною роки воював за Україну в складі одного з найвідоміших українських підрозділів – нині 108 ОМБр "Вовки Да Вінчі". Нейт Венс шокований діями свого двоюрідного брата та називає США "корисними ідіотами" для очільника Росії Володимира Путіна.

Про це пише французьке видання Le Figaro. Зазначається, що спочатку Нейт Венс приїхав в Україну на початку березня 2022 року, як волонтер, оскільки хотів допомогти. Проте все змінилося, коли він зустрів у Львові британського добровольця, який шукав людей із досвідом. Нейт мав військовий досвід, оскільки чотири роки служив у Корпусі морської піхоти США – і на відміну від свого двоюрідного брата, дійсно на військових посадах. Сам Нейт сказав, що відбір був простий – брали усіх, хто хоч раз тримав зброю в руках – а навчання було найпримітивнішим.

"Він був старший за нас. Ми пішли в тир, він узяв автомат Калашникова, без прицілу, поставив за 800 метрів від мішені. З нього всі сміялися. Коли 5 разів поспіль він влучив у ціль, сміятися перестали", – сказав виданню побратим Венса, український військовий Дмитро.

В червні 2022 року Нейт вирушив на фронт на Донбасі, де точилися запеклі бої проти російських окупантів. Він бився у складі роти "Гонор" "Вовків Да Вінчі", брав участь у боях за Куп'янськ, Бахмут, Авдіївку та Покровськ.

"Він чудовий боєць з холоднокровним характером. 15 разів ми мали б загинути — 15 разів нам пощастило вижити", – сказав колишній командир Нейта, Сергій Філімонов.

У січні 2025 року Нейт звільнився з лав ЗСУ та повернувся до США. Коли він почув, як його двоюрідний брат, Джей Ді Венс, атакував президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті Білого дому, колишній морпіх та ветеран війни в Україні впав у лють та розчарування стосовно адміністрації Трампа.

"Джей Ді — хороша людина, розумна. Коли він критикував допомогу Україні, я думав, що це просто політична гра, що він намагається догодити певному електорату. Але те, що вони зробили із Зеленським, — це була засідка, просочена абсолютним лицемірством… Я був розчарований. Коли Джей Ді виправдовував свою недовіру до Зеленського "Stories" (історіями в інтернеті), які він бачив, у мене перехопило подих. Його власний кузен був на передовій! Я міг би розповісти йому правду — без прикрас, без особистої вигоди. Але він ніколи не намагався дізнатися більше", – обурено розповів Нейт журналістам.

Зараз Нейт шукає в США видавця для своєї книги про війну в Україні та планує допомагати українським військовим, перебуваючи в США – як волонтер. Нейт сказав, що намагався зв'язатися з двоюрідним братом, але відповіді не отримав жодного разу. При цьому він розчарований як Джей Ді Венсом, так і Трампом – наприклад, він неодноразово назвав нову адміністрацію США "корисними ідіотами Путіна", а відчайдушні спроби Білого дому домовитися з Путіним за рахунок здачі України – "помилкою".

Тим часом Джей Ді Венс спровокував черговий скандал, коли заявив, що його та його трирічну доньку під час прогулянки нібито переслідувала група протестувальників, яка скандувала "Слава Україні", через що дитину Венса нібито налякали. Проте користувачі в соціальній мережі звинуватили Венса в тому, що він прикривався дитиною від протестувальників – якщо ця історія взагалі мала місце.

Нагадаємо, що раніше штани віцепрезидента США Джей Ді Венса, який полюбляє футболки з символікою СРСР, стали предметом обговорення у мережі. Американці та не лише сміються, що ця частина одягу в нього закоротка, що виглядає кумедно.

Як повідомляв "Телеграф", багато західних ЗМІ дійшли висновку, що саме Джей Ді Венс спровокував суперечку між президентом України Володимиром Зеленським та Трампом у Білому домі. Після скандалу Венс вирішив відпочити на гірськолижному курорті "Шугарбуш" у штаті Вермонт. Проте там його зустріли понад 700 людей з плакатами "Венс — зрадник, катайся на лижах у Росії", "Зеленський — герой", "Вермонт відкидає фашизм". Венс, наляканий протестами, втік та поїхав відпочивати у "невизначене місце".