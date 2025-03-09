Воевал в "Волках Да Винчи": двоюродный брат вице-президента США Венса почти три года сражался за Украину в составе ВСУ

Нейт Вэнс сражался в составе роты "Гонор" "Волков Да Винчи", участвовал в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск

Двоюродный брат американского вице-президента Джей Ди Венса, Нейт Вэнс, два с половиной года воевал за Украину в составе одного из самых известных украинских подразделений – ныне 108-я ОМБр "Волки Да Винчи". Нейт Вэнс в шоке от действий своего двоюродного брата и называет США "полезными идиотами" для главы России Владимира Путина.

Об этом пишет французское издание Le Figaro. Отмечается, что сначала Нейт Вэнс приехал в Украину в начале марта 2022, как волонтер, поскольку хотел помочь. Однако все изменилось, когда он встретил во Львове британского добровольца, который искал людей с опытом. Нейт имел военный опыт, поскольку четыре года служил в Корпусе морской пехоты США – и в отличие от своего двоюродного брата, действительно на военных должностях. Сам Нейт сказал, что отбор был прост – брали всех, кто хоть раз держал оружие в руках – а обучение было самым примитивным.

"Он был старше нас. Мы пошли в тир, он взял автомат Калашникова, без прицела, поставил в 800 метрах от мишени. Над ним все смеялись. Когда 5 раз подряд он попал в цель, смеяться перестали", — сказал изданию побратим Вэнса, украинский военный Дмитрий.

В июне 2022 года Нейт отправился на фронт на Донбассе, где шли ожесточенные бои против российских оккупантов. Он сражался в составе роты "Гонор" "Волков Да Винчи", участвовал в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск.

"Он отличный боец с хладнокровным характером. 15 раз мы должны погибнуть — 15 раз нам посчастливилось выжить", — сказал бывший командир Нейта, Сергей Филимонов.

В январе 2025 года Нейт уволился из рядов ВСУ и вернулся в США. Когда он услышал, как его двоюродный брат Джей Ди Вэнс атаковал президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома, бывший морпех и ветеран войны в Украине впал в ярость и разочарование в отношении администрации Трампа.

"Джей Ди — хороший человек, умный. Когда он критиковал помощь Украине, я думал, что это просто политическая игра, что он пытается угодить определенному электорату. Но то, что они сделали с Зеленским, — это была засада, пропитанная абсолютным лицемерием… Я был разочарован. Когда Джей Ди оправдывал свое недоверие к Зеленскому "Stories" (историям в интернете), которые он видел, у меня перехватило дыхание. Его собственный кузен был на передовой! Я мог бы рассказать ему правду без украшений, без личной выгоды. Но он никогда не пытался узнать больше", – возмущенно рассказал Нейт журналистам.

Сейчас Нейт ищет в США издателя своей книги о войне в Украине и планирует помогать украинским военным, находясь в США – как волонтер. Нейт сказал, что пытался связаться с двоюродным братом, но ответа не получил ни разу. При этом он разочарован как Джей Ди Вэнсом, так и Трампом – например, он неоднократно назвал новую администрацию США "полезными идиотами Путина", а отчаянные попытки Белого дома договориться с Путиным за счет сдачи Украины – "ошибкой".

Тем временем Джей Ди Вэнс спровоцировал очередной скандал, когда заявил, что его и его трехлетнюю дочь во время прогулки якобы преследовала группа протестующих, скандировавшая "Слава Украине", из-за чего ребенка Вэнса якобы испугали. Однако пользователи в социальной сети обвинили Вэнса в том, что он прикрывался ребенком от протестующих – если эта история вообще имела место.

Напомним, что ранее штаны вице-президента США Джей Ди Вэнса, любящего футболки с символикой СССР, стали предметом обсуждения в сети. Американцы и не только смеются, что эта часть одежды у него слишком коротка, что выглядит забавно.

Как сообщал "Телеграф", многие западные СМИ пришли к выводу, что именно Джей Ди Вэнс спровоцировал спор между президентом Украины Владимиром Зеленским и Трампом в Белом доме. После скандала Вэнс решил отдохнуть на горнолыжном курорте Шугарбуш в штате Вермонт. Однако там его встретили более 700 человек с плакатами "Вэнс — предатель, катайся на лыжах в России", "Зеленский — герой", "Вермонт отвергает фашизм". Вэнс, испуганный протестами, скрылся и уехал отдыхать в "необозначенное место".