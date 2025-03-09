На війні вбили Тараса Шевченка: але мова не про українського поета

Про смерть окупанта стало відомо наприкінці лютого

Під час бойових дій в Україні загинув Тарас Шевченко. Нюанс полягає в тому, що йдеться про окупанта з російської Саратовської області.

Інформація про це була поширена у російських telegram-каналах. Увагу на це звернув український блогер Денис Казанський.

Оригінальне повідомлення датується 27 лютого 2025 року та розповідає про те, що Тараса Ігорьовича Шевченка було ліквідовано під час виконання бойового завдання. Однак там не вказано, де саме це сталося.

"На війні в Україні загинув Тарас Шевченко 2000 року народження. Але є нюанс — це окупант із Саратовської області РФ. Це ж ким треба бути, щоб назвати сина Тарасом Шевченком і виховати його російським нацистом, який ненавидить Україну", — запитав Казанський.

Тарас Шевченко

Як повідомлялося раніше, 9 березня, в Україні відзначають 211-ту річницю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. При цьому вшанувати пам’ятну дату вирішили навіть українські патріоти в окупованому Криму. Багато хто з них вийшли на вулицю з "Кобзарем" на знак протесту проти окупації півострова росіянами.