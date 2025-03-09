На войне убили Тараса Шевченко: но речь не об украинском поэте

О смерти оккупанта стало известно в конце февраля

Во время боевых действий в Украине погиб Тарас Шевченко. Нюанс заключается в том, речь идет об оккупанте из российской Саратовской области.

Информация об этом была распространена в российских telegram-каналах. Внимание на это обратил украинский блогер Денис Казанский.

Оригинальное сообщение датируется 27 февраля 2025 года и рассказывает о том, что Тарас Игоревич Шевченко был ликвидирован во время выполнения боевого задания. Однако там не указано, где именно это произошло.

"На войне в Украине погиб Тарас Шевченко 2000 года рождения. Но есть нюанс — это оккупант из Саратовской области РФ. Это ж кем надо быть, чтоб назвать сына Тарас Шевченко и воспитать его ненавидящим Украину русским нацистом", — спросил Казанский.

Тарас Шевченко

Как сообщалось ранее, 9 марта, в Украине отмечают 211-ю годовщину со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко. При этом отметить памятную дату решили даже украинские патриоты в оккупированном Крыму. Многие из них вышли на улицу с "Кобзарем" в знак протеста против оккупации полуострова россиянами.