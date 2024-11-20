"Використовуємо все": у Міноборони України та Великобританії висловилися про удар Storm Shadow по РФ

Чиновники були скупі на подробиці

У середу, 20 листопада, Україна атакувала далекобійними ракетами Курську область. ЗМІ повідомляли, що удар міг бути нанесений Storm Shadow по підземному командному об’єкту Путіна, в якому знаходилися північнокорейські генерали.

Міністр оборони України Рустем Умеров прокоментував публікації преси про цю нетривіальну подію, передає ВВС.

Глава військового відомства не підтвердив повідомлення про те, що Київ використав ракети великої дальності британського виробництва на території Росії, але заявив, що Україна "використовує всі засоби захисту своєї країни", пишуть журналісти.

"Ми не вдаватимемося в подробиці, а просто заявляємо, що ми можемо і здатні відреагувати", — заявив він.

Тим часом представник прем’єр-міністра заявив, що офіс Кіра Стармера не коментуватиме ці повідомлення з оперативних причин, повідомляє видання.

Міністр оборони Великобританії Джон Гілі також не підтвердив повідомлення про те, що Україна запустила ракету великої дальності британського виробництва по території Росії.

Глава британського Міноборони зробив цю заяву, виступаючи у Палаті громад, додавши, що "дії України на полі бою говорять самі за себе".

Він повідомив депутатам, що вчора розмовляв зі своїм українським колегою і вони обговорили "рішучу відповідь" України на недавню ескалацію з боку Росії та план Великобританії "надати їм підтримку протягом 2025 року".

"На цей момент я не можу вдаватися до подробиць операції", — пояснив Гілі.

Нагадаємо, у місті Губкін Білгородської області вражений командний пункт угруповання військ "Північ" ЗС РФ. Місцеві мешканці чули вибухи.